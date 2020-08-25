Нарушения в работе гипофиза могут спровоцировать развитие диабета

Немецкие специалисты пришли к выводу, что к развитию диабета второго типа могут привести нарушения в работе головного мозга.

Исследователи отметили, что уровень сахара в крови контролирует инсулин, гормон, выделяемый поджелудочной железой.

Когда у человека развивается ожирение, этот гормон теряет свою активность, поэтому в организме повышается сахар. Важную роль при этом играет белок Dusp8, который кодируется геном DUSP8. Он может менять чувствительность к инсулину.

В ходе исследования учёные исследовали принцип работы DUSP8 на мышах и людях, имеющих этот ген. В результате выяснилось, что ген выполняет функцию "привратника" в гипоталамусе, то есть у носителей DUSP8 риск развития сахарного диабета выше.

Ранее американские специалисты в области здравоохранения выявили самый ранний симптом развития сахарного диабета. По мнению врачей клиники Майо, в первую очередь должно насторожить потемнение кожи на суставах.