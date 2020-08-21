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На Аравийском полуострове обнаружили строения возрастом 7 тысяч лет

Наука

Археологи провели исследование, в результате которого удалось разгадать предназначение загадочных каменных структур на Аравийском полуострове. Возраст сооружений составляет около 7 тыс. лет. Иными словами, они старше Великих пирамид Гизы.

Структуры — мустатилы — были обнаружены с помощью аэрофотосъемки.

В одном месте археологи обнаружили следы древесного угля, благодаря которому они и смогли установить дату строительства. Раньше местный климат был более влажным, здесь было много цветущих растений.

Влажный период достиг пика на Аравийском полуострове примерно 8 тыс. лет назад, после чего площадь стала сокращаться. Стало больше засушливых территорий. Археологи предполагают, что мустатилы в то время играли роль ритуальных центров.

Ранее "Правда.Ру" писала, что на Урале обнаружили огромную копию пирамиды Хеопса.

 

 

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