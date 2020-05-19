На Приполярном Урале обнаружили гору, которая является огромной копией египетской пирамиде Хеопса.
Находку сделали туристы из клуба экспедиций "Дикий Север".
"Согласно данным со спутника, гора своими формами в точности повторяет знаменитую пирамиду Хеопса. Только ее размеры в два раза больше. Высота пирамиды — 774 метра, длина каждой ее грани — практически километр. Грани расположены четко по сторонам света, будто по нивелиру", — рассказал руководитель клуба "Дикий Север" Евгений Свитов.
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