На Приполярном Урале обнаружили гору, которая является огромной копией египетской пирамиде Хеопса.

Находку сделали туристы из клуба экспедиций "Дикий Север".

"Согласно данным со спутника, гора своими формами в точности повторяет знаменитую пирамиду Хеопса. Только ее размеры в два раза больше. Высота пирамиды — 774 метра, длина каждой ее грани — практически километр. Грани расположены четко по сторонам света, будто по нивелиру", — рассказал руководитель клуба "Дикий Север" Евгений Свитов .

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...