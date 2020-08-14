Петербургские учёные из Института лазерных и сварочных технологий разработали технологию, которая позволит изготавливать и ремонтировать высокопрочные детали для судов. Специалисты уже запустили установку для лазерного выращивания в производство.
Созданные материалы подходят для кораблей, которые работают в арктических условиях.
Технология основана на том, что с помощью лазера из порошковых материалов формируются изделия. Данный метод не имеет аналогов в мире.
"Петербургская наука всегда была в авангарде", — отметил губернатор Северной столицы Александр Беглов.
Установка для лазерного выращивания деталей многофункциональна и обладает высокой производительностью. Теперь на изготовление изделий будет тратиться меньше средств. В будущем технологию планируется внедрить на машиностроительные предприятия, а также в ракетно-космической отрасли, атомной и нефтегазовой промышленности.
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