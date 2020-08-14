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В Петербурге будут производить детали для кораблей с помощью лазера

Наука » Технологии

Петербургские учёные из Института лазерных и сварочных технологий разработали технологию, которая позволит изготавливать и ремонтировать высокопрочные детали для судов. Специалисты уже запустили установку для лазерного выращивания в производство.

Созданные материалы подходят для кораблей, которые работают в арктических условиях.

В чём суть технологии?

Технология основана на том, что с помощью лазера из порошковых материалов формируются изделия. Данный метод не имеет аналогов в мире.

"Петербургская наука всегда была в авангарде", — отметил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Установка для лазерного выращивания деталей многофункциональна и обладает высокой производительностью. Теперь на изготовление изделий будет тратиться меньше средств. В будущем технологию планируется внедрить на машиностроительные предприятия, а также в ракетно-космической отрасли, атомной и нефтегазовой промышленности.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в России разработали новый материал для машиностроения.

 

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