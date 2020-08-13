В России разработали новый материал для машиностроения

Российские инженерам удалось усовершенствовать технологию изготовления керамических деталей из карбида кремния.

Карбид кремния широко используется в самых различных областях промышленности, в частности, в машиностроение.

Данный материал применяется как полупроводник, конструкционный материал и абразив.

Инженеры использовали в своей работе армирующие нановолокона, которые изготовлены по технологии самораспространяющегося высокотемпературного синтеза.

Специалисты утверждают, что после модернизации материал стал ещё лучше.

Новая разработка позволит улучшить технические характеристики двигателей машин, самолётов и другой техники.

Ранее инженеры из Университета Йоханнесбурга (ЮАР) предложили использовать банановые волокна для производства автомобилей. Для этого лучше всего подходят сортов бананов под названием "Плантаны".

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