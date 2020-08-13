Российские инженерам удалось усовершенствовать технологию изготовления керамических деталей из карбида кремния.
Карбид кремния широко используется в самых различных областях промышленности, в частности, в машиностроение.
Данный материал применяется как полупроводник, конструкционный материал и абразив.
Инженеры использовали в своей работе армирующие нановолокона, которые изготовлены по технологии самораспространяющегося высокотемпературного синтеза.
Специалисты утверждают, что после модернизации материал стал ещё лучше.
Новая разработка позволит улучшить технические характеристики двигателей машин, самолётов и другой техники.
Ранее инженеры из Университета Йоханнесбурга (ЮАР) предложили использовать банановые волокна для производства автомобилей. Для этого лучше всего подходят сортов бананов под названием "Плантаны".
Мария Колесникова, координатор штаба Светланы Тихановской, подхватила знамя, упавшее из рук лидера белорусской оппозиции.