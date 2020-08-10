В Китае выяснили, чем отличаются мужской и женский мозг

Учёные уже давно ведут споры о физиологических отличиях мужского и женского головного мозга. Китайские специалисты провели исследования, которые доказывают, что мыслительный орган мужчин отличается от женского.

Оказывается, что некоторые области мозга мужчин и женщин имеют разное строение.

"Это объясняется разной экспрессией генов половых хромосом", — утверждает Армин Разнахан из Секции развивающейся нейрогеномики Национального института психического здоровья.

Новое исследование позволило доказать, что у такой разницы может быть довольно высокий уровень воспроизводимости. Это доказывает наличие физиологических отличий между женским и мужским мозгом.

По словам Разнахана, особенности мозга могут быть обусловлены и условиями окружающей среды, под воздействием которых происходило формирование мыслительного органа.

"Нельзя выделить какой-то один доминирующий фактор, от которого зависят индивидуальные особенности строения головного мозга. Это и генетические факторы, и пол, и окружающая среда, и более тонкие аспекты", — говорит ученый.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что человеческий мозг способен монтировать воспоминания.