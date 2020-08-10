Учёные уже давно ведут споры о физиологических отличиях мужского и женского головного мозга. Китайские специалисты провели исследования, которые доказывают, что мыслительный орган мужчин отличается от женского.
Оказывается, что некоторые области мозга мужчин и женщин имеют разное строение.
"Это объясняется разной экспрессией генов половых хромосом", — утверждает Армин Разнахан из Секции развивающейся нейрогеномики Национального института психического здоровья.
Новое исследование позволило доказать, что у такой разницы может быть довольно высокий уровень воспроизводимости. Это доказывает наличие физиологических отличий между женским и мужским мозгом.
По словам Разнахана, особенности мозга могут быть обусловлены и условиями окружающей среды, под воздействием которых происходило формирование мыслительного органа.
"Нельзя выделить какой-то один доминирующий фактор, от которого зависят индивидуальные особенности строения головного мозга. Это и генетические факторы, и пол, и окружающая среда, и более тонкие аспекты", — говорит ученый.
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