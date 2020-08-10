Учёные раскрыли секрет внешности "адских муравьёв"

Учёные исследовали окаменелость "адского муравья" и смогли объяснить, с чем связаны особенности его внешнего вида.

"Адский муравей" 99 млн лет назад поймал таракана, но не успел его съесть, так как застрял в смоле.

Данная находка позволяет палеонтологам детально исследовать древних насекомых.

Зачем "адскому муравью" нужны рога?

Кроме того, внимание учёных привлекли косообразные жвалы.

Найденная окаменелость помогла специалистам понять, что челюсти муравья двигались вверх и вниз, чтобы прижимать ими жертву к земле. Из-за необычного строения ротовой полости у муравьёв развились рога уникальной формы.

Он просто давил добычу, а другие насекомые пронзали её. Учёные пока не могут объяснить происхождение такой внешности, но точно известно, что она является переходной или эволюционирующей.

Также специалисты смогли выявить отличия древнего муравья от его современных сородичей. Такие исследование помогут учёным лучше узнать о насекомых, обитавших в древнем мире.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Австралии обнаружили мух, застывших в янтаре 40 млн лет назад.