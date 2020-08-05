Британские кинотеатры начнут показывать фильмы в формате 4DX

В Великобритании открылись кинотеатры, в которых зрители могут смотреть фильмы в формате 4DX и ощущать холод, ветер, брызги воды, запахи и даже эффекты движения.

Первыми фильмами, которые адаптировали для показа в 4DX, стали картины саги о Гарри Поттере и "Парк Юрского периода".

Формат 4DX был изобретён в Южной Корее восемь лет назад.

Это было сделано для того, чтобы кинотеатры могли сохранить своих зрителей, которые всё чаще стали оставаться дома, чтобы посмотреть кино на Netflix или Amazon Prime. Данную технологию приобрела кинокомпания Cineworld.

"Ощутите, как ветер проносится мимо вас, когда Гарри Поттеру приходится иметь дело с пугающими дементорами! Парите в воздухе вместе с героями, когда они летят в Хогвартс на волшебной машине! Почувствуйте всем телом напряжение схватки между Гарри и Малфоем!", — говорится в рекламе.

С 12 августа в кинотеатрах Cineworld с системой 4DX начнётся показ фильма"Начало" Кристофера Нолана.

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