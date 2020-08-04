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Компания Virgin Galactic представила проект сверхзвукового самолёта

Наука

Инженеры компании Virgin Galactic, владельцем которой является британский миллиардер Ричард Брэнсон, приступили к первому этапу разработки космического корабля.

Сообщается, что специалисты проектируют сверхзвуковой коммерческий самолёт.

Двигательную установку будут разрабатывать инженеры компании Rolls-Royce.

Особенности разработки

По словам авторов проекта, сверхзвуковой самолёт с дельтавидным крылом сможет вмещать от 9 до 19 человек. Он будет летать со скоростью, превышающей скорость звука. Самолёт будет способен подниматься на высоту 18,3 тыс. метров.

Стоит отметить, что в корпорацию Virgin Group входят около 400 компаний различного профиля. Среди них — космический туроператор Virgin Galactic и авиакомпании.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российские инженеры первыми в мире провели испытания электродвигательной установки, разработанной на основе технологий высокотемпературной сверхпроводимости. Установка заряжается от аккумуляторной батареи высокой мощности.

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