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В РФ испытали электродвигатель на основе технологий сверхпроводимости

Наука » Технологии

Российские инженеры первыми в мире провели испытания электродвигательной установки, разработанной на основе технологий высокотемпературной сверхпроводимости. Установка заряжается от аккумуляторной батареи высокой мощности.

Лабораторные испытания проходили в рамках реализации совместного проекта Фонда перспективных исследований и ЗАО "СуперОкс".

Испытания проходили в условиях имитации взлёта и посадки, заряда и разряда батареи в полёте.

Сферы применения системы

По словам инженеров, данная система будет использоваться в составе авиационной гибридной силовой установки при производстве электрических самолётов и вертолётов. Саму установку планируют протестировать в 2020-2021 гг.

Также сообщается, что такого рода разработки приближают возможность производить аэротакси и электрические морские суда.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Швейцарии создали нанодвигатель из 16 атомов.

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