Зачем в Древнем Египте делали "зерновых мумий"?

В Национальном морском музее Хайфы (Израиль) в течение многих лет были представлены два саркофага с мумиями, но специалисты уже давно сомневались в их подлинности. В результате проведённого исследования выяснилось, что один из саркофагов наполнен смесью грязи и злаковых зёрен.

О том, зачем в Древнем Египет делали "зерновые мумии", рассказал ведущий научный сотрудник Центра египтологических исследований РАН, член Международной ассоциации египтологов Роман Орехов.