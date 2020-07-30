В Национальном морском музее Хайфы (Израиль) в течение многих лет были представлены два саркофага с мумиями, но специалисты уже давно сомневались в их подлинности. В результате проведённого исследования выяснилось, что один из саркофагов наполнен смесью грязи и злаковых зёрен.
О том, зачем в Древнем Египет делали "зерновые мумии", рассказал ведущий научный сотрудник Центра египтологических исследований РАН, член Международной ассоциации египтологов Роман Орехов.
"Дело в том, кто контуры мумий из проросшего зерна действительно в Египте были.
Это связано с культом бога Осириса, потому что перед тем как появлялись всходы, жрец совершал ритуал. Он делал контуры в мумии Осириса как бы на земле и засевал ее этими зёрнами. И они должны была прорасти. Поэтому, скорее всего, если мумия есть, и она обложена зернами, то в этом нет ничего удивительного.
Осирис — это проросшее зерно. Символ воскресения Осириса состоит в том, что это зерно, которое падает в землю, считавшееся погибшим, начинает прорастать. Таким образом, Осирис оживает. Любой умерший, которого кладут в землю, тоже оживает подобно Осирису", — заключил эксперт.
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