Мумия, выставлявшаяся в музее Израиля, оказалась древней подделкой

В Национальном морском музее Хайфа (Израиль) в течение многих лет были представлены два саркофага с мумиями, но специалисты уже давно сомневались в их подлинности.

Ученые раскрыли тайну израильских мумий

Оказалось, что подозрения экспертов имеют под собой основания.

Один из саркофагов, возрастом около 3 тысяч лет, отправили в лабораторию для проведения исследований. В результате выяснилось, что он наполнен смесью грязи и злаковых зерен .

Медицинский эксперт Марсия Джавитт сначала решила, что в большем по размеру саркофаге могут находиться человеческие останки, но результаты компьютерной томографии показали, что никакого тела там нет.

Такие "зерновые" или "кукурузные" мумии создавали в честь бога Осириса.

Второй саркофаг был более содержательным: в нем находилась мумия птицы, скорее всего, сокола, который связан с культом бога Гора.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Египте на съемках фильма случайно нашли древнюю мумию.