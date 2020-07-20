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Microsoft возобновляет стандартный режим обновлений для Windows 10

Наука » Технологии

В марте этого года корпорация Microsoft решило приостановить выпуск не связанных с безопасностью обновлений для всех поддерживаемых версий операционной системы Windows. Так как введенные из-за коронавируса ограничения отменяют, разработчики начнут выпускать и апдейты безопасности, и стандартные обновления.

Сообщается, что возвращение к обычному режиму обновлений не отразится на выпуске обновлений, которые появляются в каждый второй вторник месяца (Update Tuesday).

Ближайший выпуск стандартного обновления для Windows 10 запланирован на 24 июля. Пользователи надеются, что оно не приведет ни к каким поломкам.

Ранее компания Microsoft признала, что во всех версиях Windows 10 могут происходить сбои при подключении устройств с интерфейсом Thunderbolt. По словам представителей компании, эта проблема наблюдается на версиях 1909, 1903, 1809, 1803 и 1709.

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