В Microsoft признали проблему во всех версиях Windows 10

Компания Microsoft признала, что во всех версиях Windows 10 могут происходить сбои при подключении устройств с интерфейсом Thunderbolt. По словам представителей компании, эта проблема наблюдается на версиях 1909, 1903, 1809, 1803 и 1709.

Сбой происходит при активации режима "Быстрый запуск", если к компьютеру подключены устройства через док-станцию с портом Thunderbolt. В таком случае, все подключенные устройства перестают работать. Примечательно, что вывести систему из такого состояния практически невозможно. Помогает только полная перезагрузка.