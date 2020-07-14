В России разработали сервис для прогноза полярных сияний

Российские инженеры разработали сервис прогнозирования полярных сияний под названием "Аврора". Разработка не имеет аналогов в мире.

Принцип работы сервиса

Сервис работает с данными, получаемыми с американских спутников ACE и DSCOVR. То, что он может показывать, демонстрирует в режиме реального времени.

Для прогнозирования вероятности полярных сияний сервис использует известные параметры солнечного ветра и магнитного поля Земли, взаимодействие которых и порождает полярные сияния.

Пока сервис работает в тестовом режиме.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что красота северного сияния — свидетельство протекания опасных процессов.﻿ Ближе к полюсам Земли вредное космическое излучение проникает сквозь магнитное поле нашей планеты. Земля окружена магнитным полем, образованным электрическими токами, оно представляет собой щит, защищающий все живое на Земле от опасного солнечного излучения. Также магнитное поле удерживает на нашей планете атмосферу.