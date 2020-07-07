В России освоили технологию строительства домов из пищевых отходов

Российские специалисты освоили технологию строительства домов из отходов пищевой и лесной промышленности. Плюс в том, что данные материалы являются абсолютно безопасными для окружающей среды.

Главное новшество — это биологически нейтральная клеевая основа. Ее делают из декстрана. Данный полимер создается особыми бактериями, основу питания которых составляют молочная сыворотка и патока.

Эту клеевую основу можно использовать вместо минеральной ваты, в состав которой входит формальдегид.

Строительную вату активно используют в качестве утеплителя при возведении каркасных загородных домов.

"Мы смешиваем молочную сыворотку, которая остается после производства сыра, с патокой, которая образуется при получении сахара из свеклы. В этот состав мы добавляем бактерии Leuconostoc mesenteroides, которые питаются пищевыми отходами и создают полимер декстран. Его мы используем в качестве клеевой основы для биологически нейтрального строительного утеплителя", — сообщил доцент кафедры технологии композиционных материалов и древесиноведения Сибирского госуниверситета имени Решетнева Михаил Баяндин.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в США специалисты работают над созданием "живого бетона". Данный материал будет соответствовать всем экологическим нормам и может расти, восстанавливаться и поглощать углекислый газ.