Геологи обнаружили в Индийском океане зарождение нового континента

Геологи из Франции совместно со своими коллегами из Австралии изучили состав пород в южной части Индийского океана. В результате они пришли к выводу, что здесь начинается процесс образования нового континента.

"Континентальная кора начала наращиваться на границах континентов и океанов в зонах субдукции, то есть в том месте, где океанические литосферные плиты могут погружаться под континент, уходя в мантию планеты", — сообщают специалисты.

Исследования ученых проводились на островах архипелага Кергелен. Этот архипелаг находится недалеко от Антарктиды.

Ранее австралийские ученые совместно с американскими коллегами впервые изучили глубоководные районы Индийского океана в районе кораллового рифа Нингалу. В ходе экспедиции здесь были обнаружены живые существа, ранее неизвестные науке.

Данное открытие удалось совершить благодаря специальному аппарату с дистанционным управлением.