В Индийском океане обнаружили новых для науки существ

Австралийские ученые совместно со своими американскими коллегами впервые изучили глубоководные районы Индийского океана в районе кораллового рифа Нингалу. В ходе экспедиции здесь были найдены живые существа, ранее неизвестные науке.

Совершить открытие ученым помог аппарат с дистанционным управлением.

"Мы обнаружили необычную личинку с щупальцами, которая относится к цериантариям. Эти представители отряда коралловых полипов очень мало изучены, поэтому данное открытие имеет большое научное значение", — сообщили ученые.

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