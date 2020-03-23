Австралийские ученые совместно со своими американскими коллегами впервые изучили глубоководные районы Индийского океана в районе кораллового рифа Нингалу. В ходе экспедиции здесь были найдены живые существа, ранее неизвестные науке.
Совершить открытие ученым помог аппарат с дистанционным управлением.
"Мы обнаружили необычную личинку с щупальцами, которая относится к цериантариям. Эти представители отряда коралловых полипов очень мало изучены, поэтому данное открытие имеет большое научное значение", — сообщили ученые.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Рязанской области нашли зубы древних акул.
Китай вытащил на свет божий исследовательскую работу 2015 года о том, что коронавирус был создан учеными в сотрудничестве с американской армией.