Музыка Моцарта помогает снизить частоту приступов эпилепсии

Исследователи из Института мозга Krembil Марджан Рафи и Тауфик Валианте установили, что "Соната для двух фортепиано ре мажор, К. 448" может снизить частоту приступов у пациентов, страдающих эпилепсией.

В исследовании приняли участие 13 пациентов. В течение трех месяцев половина из них раз в день слушала сонату Моцарта, а затем переключалась на зашифрованную версию оригинального произведения композитора. Вторая половина участников сначала слушала зашифрованную версию, а после трех месяцев — сонату.

"Наши результаты показали, что ежедневное прослушивание сонаты Моцарта K.448 было связано с уменьшением частоты приступов у взрослых людей с эпилепсией. Это говорит о том, что ежедневное прослушивание Моцарта может рассматриваться как дополнительный терапевтический вариант для уменьшения судорог у людей с эпилепсией", — сообщил доктор Рафи.

В перспективе специалисты планируют провести более масштабное исследование и в течение более длительного времени.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что музыка лечит душу и тело.