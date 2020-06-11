Археологи обнаружили в Китае статуэтку птицы возрастом 13 тыс. лет

В ходе раскопок, проводившихся рядом с городом Сюйчан (провинция Хэнань, Китай) обнаружили древнейшее произведение искусства — вырезанную из обожженной кости миниатюрную статуэтку птицы. Ученые предполагают, что она была изготовлена еще в период палеолита.

Возраст находки составляет от 13 до 14 тысяч лет.

Археологи также обнаружили и другие артефакты — керамические черепки и сгоревшие останки животных.

Ученые провели исследование и доказали, что уже в эпоху палеолита люди, населявшие территорию современного Китая, владели художественной резьбой по кости с помощью инструментов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Китае обнаружили 57 древних гробниц и 500 артефактов. Ученые предполагают, что захоронения относятся к периоду от эпохи Хань (206 г. до н. э. — 220 г. н. э.) до эпохи Цин (1644 — 1911 гг. н. э.).