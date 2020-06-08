Использование Windows 7 может привести к неисправности компьютера

Использование устаревшего программного обеспечения, и, в частности, операционной системы Microsoft Windows 7, которая больше не поддерживается Microsoft, может представлять угрозу безопасности данных. В некоторых случаях использование Windows 7 может привести к поломке компьютера.

Эксперты пояснили, что сейчас обновление программного обеспечения должно быть нормой.

"Компьютеры, работающие под управлением Windows 7, в большей степени подвержены кибератакам, так как не получают апдейты систем безопасности. В старых ОС есть критические уязвимости, которые могут использоваться хакерами для похищения ценных данных", — пояснил Евгений Лифшиц из совета по информационной политике, информационным технологиям и связи при Государственной думе России.

Кроме того, нужно понимать, что устаревшие операционные системы становятся проблемой, если их используют в крупных коммерческих компаниях, например, в финансовых учреждениях.

Хакерские атаки на информационные системы банковских организаций могут привести к огромному экономическому ущербу.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Microsoft признали проблему во всех версиях Windows 10.