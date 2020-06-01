Тараканье молоко спасет человечество от голода

Ученые задумались о процессе производства тараканьего молока. Они считают, что данный вид продукта поможет спасти человечество от голода. Это связано с тем, что молоко насекомых в четыре раза насыщеннее, чем коровье.

Как получить молоко от тараканов?

Специалисты считают, что идея доить тараканов практически нереальна. Но они утверждают, что существует способ добыть и произвести молоко в лабораторных условиях.

"Такой необычный продукт является очень питательным. Благодаря молоку тараканов можно будет спасти многие регионы от голода", — уверены ученые.

В тараканьем молоке содержится большое количество питательных элементов, микроэлементов и даже витаминов.

В молоке этих насекомых содержатся белки, жиры и сахар, благодаря чему оно является очень насыщенным.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что диетолог пояснила, почему русские не могут питаться насекомыми. Специалист пояснила, что такой тип питания отразится не только на здоровье, но и на ДНК.