Диетолог пояснила, почему русские не могут питаться насекомыми

В мире сейчас популярна идея о том, что можно питаться насекомыми.

Врач-диетолог Наталия Герасимова объяснила, почему такой тип питания не подойдет россиянам, как выяснилось, он отразится не только на здоровье, но и на ДНК.

Что азиату хорошо, то русскому — отрава

Дело в том, что организм той или иной нации поколениями подстраивается к определенному типу пищи. Так, можно сравнить русских и китайцев. Одни не могут пить молоко, а для других молоко — привычный продукт. То же самое будет и с насекомыми.

"Хорошо еще, если это не приведет к изменениям в физиологии организма в целом. Еще неизвестно, как наш организм будет переносить жир личинок, мясо личинок, особенно в далеком будущем", — отметила врач.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что перемолотые сверчки оказались источником полезных пробиотиков.