Китайские ученые в ходе раскопок в гробнице, расположенной в провинции Хэнань, обнаружили древний бронзовый кувшин. В гробнице было найдено большое количество ценных предметов, которые говорят о том, что это могила важного чиновника. Возраст гробницы составляет примерно 2000 лет.
Данное открытие прокомментировал историк, китаевед и писатель Кирилл Котков.
"Для того, чтобы прокомментировать данные находки, я вам расскажу две другие истории, также связанные с Китаем.
Швейцарские часы в гробнице
В нулевые годы в китайской провинции Гуанси (Южный Китай) археологи исследовали гробницу, которая, как они считали, относилась к эпохе династии Мин. Это, как нас уверяют историки, XIV — первая половина XVII века.
Эту гробницу вскрыли и обнаружили там разные вещи. Но самое удивительное, что там нашли, так это швейцарские часы. Мало того, разобрав эти часы, на их тыльной стороне даже нашли номер и дату их изготовления.
Находки в саркофаге
Вторые раскопки проводились в конце 50-х годов XX века, а потом они с успехом были продолжены уже в конце XX века. Раскопки проводились недалеко от города Чанша, практически в черте города в весьма населенной местности. Местные жители называли курганом великого князя Ма, который, якобы, в этом кургане был погребен.
Рядом с этим курганом во время японской оккупации Китая в 1937–1945 гг. располагалось бомбоубежище. Уже забавно — бомбоубежище рядом с курганом.
В этом кургане было обнаружено захоронение, в котором в саркофаге в растворе из неизвестной жидкости прекрасно сохранилось тело покойного. Еще там обнаружили немало разных артефактов, в том числе и старинные тексты.
В провинции Хунань достаточно влажный и жаркий климат, высокий уровень грунтовых вод. И такие потрясающие вещи были обнаружены в кургане. Кроме того, там высокая плотность населения.
Я призываю к сдержанному и крайне осторожному отношению ко всем этим сногсшибательным открытиям, которые делают не в глухих горах и степях, не в глухой тайге, не в пустынях, а на территории, где плотность населения примерно такая же, как в маршрутном такси в час пик", — заключил эксперт.
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