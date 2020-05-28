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Источник Правда.Ру

Историк рассказал о загадочных находках китайских археологов

Наука

Китайские ученые в ходе раскопок в гробнице, расположенной в провинции Хэнань, обнаружили древний бронзовый кувшин. В гробнице было найдено большое количество ценных предметов, которые говорят о том, что это могила важного чиновника. Возраст гробницы составляет примерно 2000 лет.

Данное открытие прокомментировал историк, китаевед и писатель Кирилл Котков.

"Для того, чтобы прокомментировать данные находки, я вам расскажу две другие истории, также связанные с Китаем.

Швейцарские часы в гробнице

В нулевые годы в китайской провинции Гуанси (Южный Китай) археологи исследовали гробницу, которая, как они считали, относилась к эпохе династии Мин. Это, как нас уверяют историки, XIV — первая половина XVII века.

Эту гробницу вскрыли и обнаружили там разные вещи. Но самое удивительное, что там нашли, так это швейцарские часы. Мало того, разобрав эти часы, на их тыльной стороне даже нашли номер и дату их изготовления.

Находки в саркофаге

Вторые раскопки проводились в конце 50-х годов XX века, а потом они с успехом были продолжены уже в конце XX века. Раскопки проводились недалеко от города Чанша, практически в черте города в весьма населенной местности. Местные жители называли курганом великого князя Ма, который, якобы, в этом кургане был погребен.

Рядом с этим курганом во время японской оккупации Китая в 1937–1945 гг. располагалось бомбоубежище. Уже забавно — бомбоубежище рядом с курганом.

В этом кургане было обнаружено захоронение, в котором в саркофаге в растворе из неизвестной жидкости прекрасно сохранилось тело покойного. Еще там обнаружили немало разных артефактов, в том числе и старинные тексты.

В провинции Хунань достаточно влажный и жаркий климат, высокий уровень грунтовых вод. И такие потрясающие вещи были обнаружены в кургане. Кроме того, там высокая плотность населения.

Я призываю к сдержанному и крайне осторожному отношению ко всем этим сногсшибательным открытиям, которые делают не в глухих горах и степях, не в глухой тайге, не в пустынях, а на территории, где плотность населения примерно такая же, как в маршрутном такси в час пик", — заключил эксперт.

китай хайнань гробница артефакты кирилл котков археологические раскопки

Работу концептуальных клеток показали на девятой симфонии Бетховена

Наука

Математики смогли продемонстрировать работу концептуальных клеток (отдельных нейронов, отвечающих каждый за "своё" абстрактное понятие), на девятой симфонии Бетховена. Они аргументировали, что в головном мозге человека есть отдельные нейроны, отвечающие за конкретные понятия, например имя человека.

бетховен симфония концептуальные клетки

На Кубани мошенники украли деньги, выделенные на нацпроект

Происшествия » Парад мошенников

В Краснодарском крае расследуют уголовное дело о мошенничестве в отношении директора общества с ограниченной ответственностью "Согласие" и ее 43-летнего сына, который руководил предприятием по доверенности.

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Биологи обнаружили у шимпанзе зачатки речи

Наука

Исследователи из Сэнт-Эндрюсского института изучили несколько видеозаписей двух популяций шимпанзе, обитающих в естественной среде, и двух — в зоопарках.

речь ученые шимпанзе исследование

В Японии обнаружили статую знаменитого полководца XVI века

Наука

Японские археологи обнаружили уникальную деревянную статую легендарного военачальника Тоётоми Хидэёси, которая сохранилась в храме Омияджинджа в Осаке.

Тоётоми Хидэёси

Тоётоми Хидэёси был военачальником и политическим деятелем, который в XVI веке объединил раздробленные "государства" Японии. Статуя имела статус религиозной святыни, что говорит о том, что Хидэёси был культовой личностью.

Статуя полководца изготовлена из дерева. Это самый большой объект, изображающий Хидэёси, который который когда-либо находили.

Находка относится к периоду Эдо (1603 — 1867 годы) и является очень ценной для изучения культуры Японии. Статуя была обнаружена в храме за дверью. В течение многих лет дверь была заколочена и не привлекала внимание служителей храма.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Японии обнаружили древнейший камень с иероглифами.

осака япония статуя полководец археологические находки

Жителя Крыма задержали по подозрению в похищении подростка

Происшествия » Человеческий фактор

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении 59-летнего владельца фермерского хозяйства из Нижнегорского района, его подозревают в похищении подростка.

крым ск рф похищение
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