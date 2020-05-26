Китайские ученые в ходе раскопок в гробнице, расположенной в провинции Хэнань, обнаружили древний бронзовый кувшин.
Кувшин украшен декоративными вставками в виде головы и шеи гуся. Кроме того, в нем была неизвестная жидкость, которую ученые планируют исследовать.
В гробнице было найдено большое количество ценных предметов, которые говорят о том, что это могила важного чиновника. Возраст гробницы составляет примерно 2000 лет.
Гробница была найдена во время масштабной реконструкции, которая ведется в трущобах города Саньмэнься. В настоящее время здесь работают специалисты местного отделения Института культурных реликвий и археологии. Они исследуют территорию с целью поиска других гробниц.
Археолог Чжу Сяодун сообщил, что ученые уже нашли несколько ценных артефактов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Китае обнаружили 57 древних гробниц и 500 артефактов. Древние гробницы находятся в южной части Китая в городе Гуанчжоу.
В Норвегии впервые за 100 лет раскопают погребальный корабль викингов. О том, почему погребение викингов осуществлялось в корабле, рассказал историк, археолог Средневековья, доктор исторических наук, политолог из столицы Норвегии Осло Владимир Петрухин.
Палеонтологи обнаружили останки 60 мамонтов и 15 захоронений людей. По словам специалистов, это останки фермеров, которых захоронили рядом с поселением.
Кроме того, рядом были найдено большое количество артефактов, таких как горшки, миски и статуэтки из глины.
Специалисты сообщили, что поселение относится к VIII-X вв. н.э.
"Мамонты могут относиться к виду Mammuthus columbi, который обитал в Северной Америке в период плейстоцена. Также была найдена первая сохранившаяся ловушка на мамонтов возрастом 14 500 лет", — сообщили исследователи.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что археологи в ходе раскопок в угольном карьере рядом с городом Шёнингеном (Германия) обнаружили целый скелет древнего слона возрастом около 300 тысяч лет. По словам специалистов, слон мог достигать до 3,2 метров в холке, а его вес составлял 6,8 тонны. Осколки кремния на останках указывают на то, что древние люди употребляли мясо слона в пищу.
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