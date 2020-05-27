Опасна ли технология 5G для здоровья? - комментарий эксперта

Компания Tele2 запустила в Швеции первую коммерческую сеть нового поколения мобильной связи 5G. Эта технология способна обеспечить скорость передачи информации на уровне 1Гб/сек, что почти в четыре раза выше, чем у поколения 4G.

Однако в последнее время стала появляться информация о том, что технология 5G опасна для здоровья человека. Данное утверждение прокомментировал аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртази.