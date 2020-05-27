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Источник Правда.Ру

Опасна ли технология 5G для здоровья? - комментарий эксперта

Наука » Технологии » Интернет

Компания Tele2 запустила в Швеции первую коммерческую сеть нового поколения мобильной связи 5G. Эта технология способна обеспечить скорость передачи информации на уровне 1Гб/сек, что почти в четыре раза выше, чем у поколения 4G.

Однако в последнее время стала появляться информация о том, что технология 5G опасна для здоровья человека. Данное утверждение прокомментировал аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртази.

"На сегодняшний день Сеть 5G более безопасная, чем текущие сети сотовой связи. Поэтому все конспирологические теории о том, что они вредны для здоровья, не просто выдуманы, они созданы специально для того, чтобы остановить развитие 5G.

Это сделано в интересах Америки, потому что страна сильно отстает в этом направлении. На сегодняшний день у Штатов нет сетей 5G. Они воюют с этой компанией, сражаются с Китаем в торговой войне. Поэтому они пытаются затормозить развитие 5G любыми способами, в том числе и распространяют неверные сведения", — заключил эксперт.

сеть 5g технология эльдар муртази

Московская книжная ярмарка "Красная площадь" может пройти 6 июня

Культура

Руководитель управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков рассказал о том, что в Москве к 6 июня подготавливается проведение книжного фестиваля "Красная площадь".

"Могу тоже приоткрыть такую завесу: пока не объявлена информация, мы делаем все, чтобы в День русского языка 6 июня на Красной площади состоялась книжная ярмарка, которая проводится ежегодно. Если у нас все удастся, если мы согласуем регламент проведения с Роспотребнадзором, тогда у нас получится уникальная ситуация, когда книжная ярмарка, несмотря ни на что, ни на какие ограничения, на Красной площади будет проходить. Мы очень близки к объявлению, думаю, что в ближайшие дни нюансы будут решены, и мы уже сможем уверенно пригласить к участию в книжной ярмарке", — сказал Новиков в среду на заседании онлайн-форума "Книжный мир в новой реальности".

москва фестиваль литература сергей новиков красная площадь роспотребнадзор

В Австралии установлен мировой рекорд скорости интернета

Наука » Технологии » Интернет

Австралийские ученые смогли добиться скорости в 44,2 терабита в секунду. Специалисты опубликовали свое исследование в научном журнале Nature Communications.

Технология micro-comb

"Достигнуть рекордной скорости интернета удалось с помощью технологии "микрогребня" (micro-comb) при использовании стандартного оптоволоконного кабеля длиной более 75 километров", — сообщили специалисты.

Благодаря такой высокой скорости интернета за секунду можно скачивать до 50 фильмов Ultra HD Blu-ray. Объем каждого фильма 100 ГБ.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что компания Tele2 запустила в Швеции первую коммерческую сеть нового поколения мобильной связи 5G. Новая технология способна обеспечить скорость передачи информации на уровне 1Гб/сек, что почти в 4 раза выше, чем у поколения 4G. Но к 5G могут подключиться только только те клиенты Tele2, которые используют безлимитный интернет.

рекорд интернет австралия

В Швеции появилась первая сеть 5G

Наука » Технологии » Интернет

Компания Tele2 запустила в Швеции первую коммерческую сеть нового поколения мобильной связи 5G.

Технология 5G

Новая технология способна обеспечить скорость передачи информации на уровне 1Гб/сек, что почти в 4 раза выше, чем у поколения 4G. Но многие телефоны, которыми сегодня пользуются люди, не могут воспользоваться всеми преимуществами 5G. К 5G могут подключить только только те клиенты Tele2, которые используют безлимитный интернет.

сеть 5g швеция технология

Более десятка подпольных оружейных мастерских выявила ФСБ

Силовые структуры » ФСБ

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ пресекли деятельность 13-ти оружейных мастерских, в которых занимались восстановлением боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлением боеприпасов.

фсб оружие

Эксперт назвал способ навсегда очистить историю поиска в Интернете

Наука » Технологии » Интернет

Историю поисковых запросов можно легко очистить в настройках браузера, однако гораздо сложнее удалить свой цифровой след.

Об этом рассказал заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Тимур Садыков.

"История просмотров сайтов в интернете представляет собой лишь малую долю уникального цифрового следа, который генерирует каждый пользователь интернета. Цифровой след включает также IP-адреса, с которых осуществляется доступ в сеть, технические параметры оборудования и программного обеспечения (например, операционной системы и браузера), которые для этого используются, историю поисковых запросов на различных сайтах, авторизацию в почтовых системах и социальных сетях и многое другое", — пояснил эксперт.

поиск история браузер интернет цифровой след тимур садыков
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