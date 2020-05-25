Компания Tele2 запустила в Швеции первую коммерческую сеть нового поколения мобильной связи 5G.
Новая технология способна обеспечить скорость передачи информации на уровне 1Гб/сек, что почти в 4 раза выше, чем у поколения 4G. Но многие телефоны, которыми сегодня пользуются люди, не могут воспользоваться всеми преимуществами 5G. К 5G могут подключить только только те клиенты Tele2, которые используют безлимитный интернет.
"Обычный пользователь мобильной связи вряд ли заметит существенную разницу при переходе на 5G. Данная технология больше имеет значение для промышленных предприятий, которые подключены к общей сети устройств, беспилотных автомобилей и многого другого, что потребует более мощных сетей", — сообщил профессор радиотехники Королевского технологического университета Енс Сандер.
Он считает, что технология 5G больше всего полезна для людей, которые живут в перенаселенных регионах Азии, так как там действующие сети не обладают достаточной мощностью, чтобы обеспечить качественную связь.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что откуда пошли слухи о связи 5G с коронавирусом и чипами.
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