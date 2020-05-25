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Источник Правда.Ру

В Швеции появилась первая сеть 5G

Наука » Технологии » Интернет

Компания Tele2 запустила в Швеции первую коммерческую сеть нового поколения мобильной связи 5G.

Технология 5G

Новая технология способна обеспечить скорость передачи информации на уровне 1Гб/сек, что почти в 4 раза выше, чем у поколения 4G. Но многие телефоны, которыми сегодня пользуются люди, не могут воспользоваться всеми преимуществами 5G. К 5G могут подключить только только те клиенты Tele2, которые используют безлимитный интернет.

"Обычный пользователь мобильной связи вряд ли заметит существенную разницу при переходе на 5G. Данная технология больше имеет значение для промышленных предприятий, которые подключены к общей сети устройств, беспилотных автомобилей и многого другого, что потребует более мощных сетей", — сообщил профессор радиотехники Королевского технологического университета Енс Сандер.

Он считает, что технология 5G больше всего полезна для людей, которые живут в перенаселенных регионах Азии, так как там действующие сети не обладают достаточной мощностью, чтобы обеспечить качественную связь.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что откуда пошли слухи о связи 5G с коронавирусом и чипами.

сеть 5g швеция технология

Россиян предупредили о мошенничестве через объявления о работе

Наука » Технологии » Интернет

В России участились случаи мошенничества через объявления о работе.

Какие объявления должны насторожить?

Мошенники часто размещают в интернете вакансии тестировщиков мобильных приложений. В тексте указывается, что опыт работы не нужен. Кандидатам нужно просто установить программу для удаленного доступа к компьютеру или смартфону.

интернет мошенничество

В Mail.ru появилась функция групповых видеозвонков

Наука » Технологии » Интернет

Компания Mail.ru запустила новый сервис групповых видеозвонков в почте. Теперь любой пользователь, у которого есть аккаунт Mail.ru, сможет создать онлайн-встречу. Причем пользователю достаточно просто пройти по ссылке, не нужно регистрироваться или скачивать приложение.

mail.ru видеосвязь технология

В Приморье закрыли нелегальное онлайн-казино

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Во Владивостоке будут судить участников преступной группы, которая занималась организацией и проведением азартных игр онлайн.

Игорное заведение размещалось в одном из зданий по проспекту Красного Знамени во Владивостоке и действовало оно под вывеской букмекерской конторы.

казино полиция владивосток

Эксперт назвал способ навсегда очистить историю поиска в Интернете

Наука » Технологии » Интернет

Историю поисковых запросов можно легко очистить в настройках браузера, однако гораздо сложнее удалить свой цифровой след.

Об этом рассказал заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Тимур Садыков.

"История просмотров сайтов в интернете представляет собой лишь малую долю уникального цифрового следа, который генерирует каждый пользователь интернета. Цифровой след включает также IP-адреса, с которых осуществляется доступ в сеть, технические параметры оборудования и программного обеспечения (например, операционной системы и браузера), которые для этого используются, историю поисковых запросов на различных сайтах, авторизацию в почтовых системах и социальных сетях и многое другое", — пояснил эксперт.

поиск история браузер интернет цифровой след тимур садыков

У писательницы Юлии Шиловой лопнула силиконовая грудь

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Автор детективных романов Юлия Шилова рассказала, что чуть не погибла из-за проблем с силиконовой грудью. У писательницы лопнул силиконовый грудной имплант, который она установила ещё в 90-х.

За более чем 20 лет имплант износился и начал причинять женщине боль. Из-за разрыва импланта его содержимое начало просачиваться в ткани. Это чуть не привело к заражению крови.

Избавил писательницу от опасных последствий пластический хирург Георгий Карапетян. Однако он предупредил Шилову, что у неё остается увеличенный риск развития онкологических заболеваний.

имплант юлия шилова силиконовая грудь георгий карапетян
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