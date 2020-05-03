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Мигранты: "Придется воровать"
Автор Александр Шторм

Откуда пошли слухи о связи 5g с коронавирусом и чипами

Политика

Эпидемия паники, которая сопутствует пандемии коронавируса, кажется, нашла новый объект приложения для того, чтобы объяснить «кто во всем виноват». Теперь это вышки интернет-связи 5G, которые особо активные граждане натурально сносят сразу в нескольких странах мира.

При этом, восстановить хронологию событий и почему именно новый тип интернет-связи стал объектом общей настороженности, а то и агрессии, представляется весьма сложным.

На сегодняшний день есть упомненные некоего  специалиста по сетям дезинформации Марка Оуэна Джонса из Университета имени Хамада бин Халифа в Катаре. Который в начале апреля якобы заявил, что информация о вреде 5G стала распространятся организованно, и на первых порах не людьми а ботами. То есть, это была спланированная кем-то кампания.

По данным этого исследователя (а такой персонаж как минимум присутствует в Твиттере) первоначальными площадками распространения информации стали  анонимные форумы, в том числе и 4chan. В дальнейшем были предприняты попытки распространить подобного рода информацию через Ю-Туб, но Google оперативно блокирует данный контент.

Еще одна возможная отправная точка для паники - это публикация в бельгийской газете Het Laatste Nieuws. В частности, речь идёт об интервью с терапевтом Крисом ван Керкховеном от 22 января этого года, в котором доктор утверждает, что вышки 5G в принципе опасны для здоровья, вплоть до летального исхода.

Стоит отметить, что текст оперативно удалили со страниц издания, поскольку он был не то, что бездоказателен, но отдавал изрядной долей бреда. Однако, тут же сработал «эффект Стрейзанд», и интервью лавинообразными темпами стало распространяться на других сайтах, форумах и в социальных сетях.

Следом некий журналист из издания Het Laatste Nieuws написал о том, что незадолго до начала эпидемии в Ухане были установлены злополучные вышки новой связи.  А дальше этот «клич» подхватили уже западные «селебрити». Например, певица M.I.A. и актер Вуди Харрельсон.

Ну, и понятно, народ поверил.

В Британии первым, кто массировано «выстрелил» по аудитории был некий конспиролог Дэвид Айк. Запись его стрима с Ютуба оперативно удалили. Но, видимо, недостаточно оперативно - и запись трансляции пошла в народ. На сегодня в Британии свалено уже несколько вышек нового типа связи.

Ну, и в целом, другие государства тоже подтягиваются. К примеру, в России, в Северной Осетии в одном из сел жители сожги вышку сотовой связи как раз из-за таких опасений. Что касается российских знаменитостей, то некоторые из них тоже присоединились к нагнетанию паники.

Например, Виктория Боня, которая рассказывает о вреде 5G и коронавирусе в своем Instagram. Нечто конспирологическое «зарядил» и режиссер Никита Михалков в очередном выпуске программы «Бесогон-ТВ», которую сняли с телеэфира. Но теперь, как и все «запрещенное» она активно разойдется по Сети.

В общем, паника нарастает, и пострадать в итоге может инфраструктура связи. Не только 5G, а в принципе сотовые и телефонные вышки, как в Северной Осетии. И это, в целом печально потому, что вот чего нам всем для «полного счастья» не хватает, так это коллапса связи.

Если же попытаться установить логические причины такой неприязни именно к 5G в массовом сознании, то здесь, видимо, наложилось несколько факторов.

Во-первых, это в принципе давний страх перед всем, что «излучает». От микроволновок, до мобильных телефонов. Но если раньше большинство над этими страхами посмеивались, то сейчас на старые стереотипы наложилась паника от пандемии.

Второй важный момент заключается в том, что в массе своей оборудование для 5G связи закупается в Китае, от компании Huawei. Поскольку для ЕС, например, это наиболее рентабельно.

Ну, и коронавирус тоже начался именно с Китая. Дальше в общественном сознании эти страхи и умозаключения соединяются, сдабриваются страхом заболеть и в итоге мы имеем то, что имеем.

И здесь весьма показателен пример того, к чему могут привести такие панические атаки. «Алия пересмотрела фейковых роликов в Интернете и боялась, что её с детьми (12 и 14 лет) чипируют, поэтому сожгла все документы и ушла в лес.

После того, как их нашли, на женщину завели уголовное дело. Мальчишки сейчас у бабушки с дедушкой. Вот что рассказал дедушка мальчиков Рамиль Мудасирович:

"Они шалаш построили, у них зажигалка была. Но в последние дни похолодало, и зажигалка кончилась. Внук просто наугад вышел на нефтяников, там мой знакомый как раз попался, он знал про всё это. Через часа 3-4 нашли. Мы их уже на руках вынесли, холодно было, и они прикемарили. Алия по дороге сознание потеряла, видимо, от истощения. У них с собой была буханка хлеба и лучок. Сутки в реанимации была. Потом врач сказал, что надо в психиатрическую больницу».

В общем, в этой связи хотелось бы рекомендовать гражданам меньше обращать внимания на ту информацию, которая подана в паническом и конспирологическом ключе.

Потому, что эпидемия паники - это ничуть не лучше, а в перспективе даже хуже, чем эпидемия коронавируса. 

Темы фейки слухи паника эпидемия коронавирус сотовые вышки сотовая связь фейковые новости
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