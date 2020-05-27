Археологи обнаружили клетки мозга человека V века до нашей эры

По словам ученых, данная находка — уникальна. Специалисты выяснили, что найденные останки принадлежат мужчине от 30 до 40 лет. Он умер в период между 673 и 482 годом до н. э. Также известно, что смерть наступила в результате перелома шейного отдела позвоночника. Такая травма могла быть получена в процессе казни через повешение.

Как мог сохраниться фрагмент мозга?

Ученые пытались понять, как мог сохраниться фрагмент мозга.

"Сохранность тканей мозга связана с химическими условиями выгребной ямы, куда бросили голову погибшего мужчины. Матрица промежуточных филаментов (IFs), обеспечивающая сохранность переплетения нейронов, стала одной из причин необычной сохранности находки", — сообщили специалисты.

После наступления смерти в белковых тканях активизируются ферменты протеазы. Эксперты считают, что химическое вещество заблокировало данный процесс.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что древние стены из человеческих костей обнаружили в Бельгии.