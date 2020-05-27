По словам ученых, данная находка — уникальна. Специалисты выяснили, что найденные останки принадлежат мужчине от 30 до 40 лет. Он умер в период между 673 и 482 годом до н. э. Также известно, что смерть наступила в результате перелома шейного отдела позвоночника. Такая травма могла быть получена в процессе казни через повешение.
Ученые пытались понять, как мог сохраниться фрагмент мозга.
"Сохранность тканей мозга связана с химическими условиями выгребной ямы, куда бросили голову погибшего мужчины. Матрица промежуточных филаментов (IFs), обеспечивающая сохранность переплетения нейронов, стала одной из причин необычной сохранности находки", — сообщили специалисты.
После наступления смерти в белковых тканях активизируются ферменты протеазы. Эксперты считают, что химическое вещество заблокировало данный процесс.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что древние стены из человеческих костей обнаружили в Бельгии.
Представитель УЕФА заявил, что организация не будет давать рекомендаций по вопросу доигрывания чемпионата России по футболу. Союз оставил решение Российской премьер-лиге (РПЛ) и властям России, сообщает "РИА Новости".
"У нас нет комментария на эту тему. Это дело соответствующих местных властей и Российской премьер-лиги", — приводит издание слова представителя УЕФА.
РПЛ собирается возобновить чемпионат 21 июня. Ранее стало известно о том, что в шести клубах были зафиксированы случаи заражения COVID-19:
Палеонтологи из США утверждают, что Эдемский сад был и для животных. Он располагался на территории Пиннакл-Пойнт, которая сегодня является обширной территорией археологических памятников.
Ранее береговая линия этого участка была затоплена. Ученые считают, что данную территорию Южной Африки необходимо исследовать, чтобы изучить вопросы, связанные с происхождением человека.
По мнению ученых, именно отсюда и начал свой путь древний человек.
Ранее на этих территориях была богатая экосистема, здесь процветала жизнь древних людей и животных. Возраст найденных останков составляет 2,6 млн лет.
Кроме того, здесь были найдены пещеры, в которых, возможно, около 170 тыс. лет назад жили люди.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Израиле обнаружили место хранения скрижалей с 10 заповедями. В центре храма обнаружили большой плоский камень, поэтому предположили, что именно здесь и хранился знаменитый Ковчег Завета, считавшийся величайшей святыней еврейского народа.
Биологи рассказали, что в процессе недавно проведенного исследования им удалось обнаружить несколько ранее неизвестных функций окраса гадюк. Оказывается, что окрас помогает гадюкам не только скрываться, но и отпугивать хищников.
Известно, что гадюки, гремучие змеи и их родичи охотятся на мелких млекопитающих из засады. Они молниеносно выпрыгивают и вонзают свои клыки в тело жертвы. Окрас помогает гадюкам маскироваться, они сливаются с землей и поэтому незаметны.
Также биологи предположили, что у окраса могут быть и другие функции. Оказалось, что это действительно так.
Специалисты проводили наблюдения за поведением змеи и выяснили, что их окрас способствует не только охоте, но еще и защите от хищников. На спине гадюк зигзагообразный узор, он и создает оптические иллюзии, благодаря чему гадюки становятся незаметными.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что яд змей изначально предназначался для охоты, а не для защиты.
Французские ученые во главе с Томасом Кукки изучили окаменелости, которые изменили подход к пониманию процесса одомашнивания животных. В результате исследования окаменелостей неизвестных видов кошек ученые пришли к выводу, что кошки стали домашними животными 14 500 лет назад. Данный вывод прокомментировал советский и российский артист цирка, дрессировщик кошек Юрий Куклачев.
При любом вмешательстве в дела КНР власти Китая готовы принять ответные меры. Это касается, в первую очередь, заявлений по поводу Гонконга.
Напомним, что США угрожают Китаю санкциями, если КНР "захватит" Гонконг.
Нидерланды обнародовали часть данных о расследовании крушения Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году, однако 147 документов остались засекреченными.