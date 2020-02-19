Древние стены из человеческих костей обнаружили в Бельгии

В бельгийском городке Генте во время раскопок у собора Святого Бавона археологи обнаружили стены из человеческих черепов и костей.

Об этом сегодня сообщила газета The Brussels Times.

Как говорится в материале издания, построены, мягко говоря, необычные стены ориентировочно в 17-18 веках. В качестве "строительного материала" неизвестный архитектор использовал настоящие черепа, кости голеней и бедер взрослых людей, которые умерли "за пару-тройку веков до возведения стен", то есть приблизительно в 15 веке.

Как могла появиться стена из костей?

Археологи предполагают, что человеческие останки были перенесены из старых захоронений с церковного кладбища, потому что понадобилось место для новых могил. А поскольку религия запрещает выбрасывать останки человека, то им нашли вот такое применение.