В бельгийском городке Генте во время раскопок у собора Святого Бавона археологи обнаружили стены из человеческих черепов и костей.
Об этом сегодня сообщила газета The Brussels Times.
Как говорится в материале издания, построены, мягко говоря, необычные стены ориентировочно в 17-18 веках. В качестве "строительного материала" неизвестный архитектор использовал настоящие черепа, кости голеней и бедер взрослых людей, которые умерли "за пару-тройку веков до возведения стен", то есть приблизительно в 15 веке.
Археологи предполагают, что человеческие останки были перенесены из старых захоронений с церковного кладбища, потому что понадобилось место для новых могил. А поскольку религия запрещает выбрасывать останки человека, то им нашли вот такое применение.
"Наша находка не станет достопримечательностью для туристов, а будет удалена для продолжения строительных работ по возведению нового здания на территории собора, который будет посвящен отреставрированному Гентскому алтарю, построенному в 1432 году фламандскими художниками Яном и Хубертом Ван Эйк", — цитирует газета слова Рубена Виллаэрта, участника раскопок.
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