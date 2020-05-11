Армия США нуждается в браслете, определяющем COVID-19

Американские вооруженные силы рассматривают возможность создания специального устройства, с помощью которого можно будет выявлять носителей коронавирусной инфекции. Устройство будет иметь форму браслета.

На разработку браслета потратят $25 млн

Специалисты министерства обороны США уже разработали техническое задание. Инженеры уже приступили к выполнению работ. На разработку выделено $25 млн. В США считают, что вооруженные силы страны очень заинтересованы в разработке, которая позволит диагностировать коронавирус.

Независимо от того, куда будет надето устройство, оно должно будет выявлять проблемы с дыханием владельца, молекулярные биомаркеры воздействия вируса на организм и даже наличие антител.

Пока неясно, специалисты какой именно компании взялись за разработку устройства, также непонятно, возможно ли его вообще создать.

Ранее был определен самый эффективный способ диагностики коронавируса. Самым эффективным методом выявления коронавируса нового типа, по мнению кандидата медицинских наук является компьютерная томография.