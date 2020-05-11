Илон Маск заявил, что планирует чипировать людей в 2020 году. По его словам, чипы призваны помочь улучшать память и обеспечивать прямой контакт человека с ПК и другими устройствами.
Данное заявление прокомментировал эксперт Центра анализа стратегий и технологий Сергей Денисенцев:
"В очередной раз рассказал про свою инициативу — фирму Neuralink, которую он создал, про идею создания нейрокомпьютерного интерфейса, но и сказал, что скоро уже все будет готово.
Эту тему нужно разделить на две вещи. То, что это неизбежное будущее для своего человечества, тут можно с ним согласиться. Рано или поздно мы к этому придем — создание нейрокомпьютерных интерфейсов, которые можно только инсталлировать, которые будут помогать осуществлять человеку связь с разными устройствами.
Да, Маск довольно часто склонен преувеличивать и приближать эти сроки. То же самое, наверное, с Neuralink и с нейрокомпьютерными интерфейсами. Сейчас, учитывая скорость развития технологий, наверное, никто не сомневается в том, что это будет реализовано.
Но насчет того, будет ли это осуществлено в течение ближайших несколько лет, здесь есть большие сомнения, потому что нужно решить еще очень много технологических и юридических проблем.
Задача Маска — собрать для реализации этой идеи деньги инвесторов, поэтому он немного разгоняет эту историю, чтобы всем не казалось, что это через 30-40 лет произойдет, а что это можно сделать в ближайшие годы. Тогда объем средств, которые он может под это собрать, будет гораздо больше. Он смотрит на это как бизнесмен, как человек, который должен привлекать инвесторов, как импресарио.
Есть разные идеи по поводу того, как будет реализована данная идея. Некоторые из этих устройств могут быть инсталлированы на всю жизнь, а некоторые можно менять, обслуживать и так далее. Это же вопрос в том, что человеку внедряют в мозг какой-то чип. Это может решением для людей, потерявших конечность или зрение. Сейчас в основном речь идет о том, чтобы восстановить какие-то потерянные функции человеческого организма за счет применения этих чипов.
На следующем этапе будут устройства, которые позволят управлять электронами, придут к нейрокомпьютерным интерфейсам, которые уже будут внедряться в мозг. Но насчет того, что любой человек сможет от этого отказаться. Понятно, что если речь не идет о тоталитарных обществах, он сможет от этого отказаться. Вряд ли кого-то будут заставлять. Просто люди, у которых не будет таких устройств, в каких-то отраслях или сферах человеческой деятельности будут уступать", — заключил эксперт.
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