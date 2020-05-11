Эксперт прокомментировал вероятность чипирования людей в 2020 году

Илон Маск заявил, что планирует чипировать людей в 2020 году. По его словам, чипы призваны помочь улучшать память и обеспечивать прямой контакт человека с ПК и другими устройствами.

Данное заявление прокомментировал эксперт Центра анализа стратегий и технологий Сергей Денисенцев:

"В очередной раз рассказал про свою инициативу — фирму Neuralink, которую он создал, про идею создания нейрокомпьютерного интерфейса, но и сказал, что скоро уже все будет готово. Эту тему нужно разделить на две вещи. То, что это неизбежное будущее для своего человечества, тут можно с ним согласиться. Рано или поздно мы к этому придем — создание нейрокомпьютерных интерфейсов, которые можно только инсталлировать, которые будут помогать осуществлять человеку связь с разными устройствами.

Маск часто преувеличивает. Зачем?

Да, Маск довольно часто склонен преувеличивать и приближать эти сроки. То же самое, наверное, с Neuralink и с нейрокомпьютерными интерфейсами. Сейчас, учитывая скорость развития технологий, наверное, никто не сомневается в том, что это будет реализовано. Но насчет того, будет ли это осуществлено в течение ближайших несколько лет, здесь есть большие сомнения, потому что нужно решить еще очень много технологических и юридических проблем. Задача Маска — собрать для реализации этой идеи деньги инвесторов, поэтому он немного разгоняет эту историю, чтобы всем не казалось, что это через 30-40 лет произойдет, а что это можно сделать в ближайшие годы. Тогда объем средств, которые он может под это собрать, будет гораздо больше. Он смотрит на это как бизнесмен, как человек, который должен привлекать инвесторов, как импресарио.

Почему чипы — будущее человечества?