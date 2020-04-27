Россияне, держитесь: наступающее лето станет рекордсменом по жаре

2020 год, вероятно, войдет в пятерку рекордсменов по температуре. Вероятность этого — 99%.

С таким заявлением выступил сегодня Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России.

Вильфанд напомнил, что ранее аналогичный прогноз представляли специалисты американского Национального управления по исследованиям океана и атмосферы.

"Они рассчитали, что 2020 год с вероятностью 75% станет самым жарким в истории", — говорит российский синоптик.

Почему температура бьет рекорды