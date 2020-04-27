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Источник Правда.Ру

Россияне, держитесь: наступающее лето станет рекордсменом по жаре

Наука » Экология » Природа

2020 год, вероятно, войдет в пятерку рекордсменов по температуре. Вероятность этого — 99%.

С таким заявлением выступил сегодня Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России.

Вильфанд напомнил, что ранее аналогичный прогноз представляли специалисты американского Национального управления по исследованиям океана и атмосферы.

"Они рассчитали, что 2020 год с вероятностью 75% станет самым жарким в истории", — говорит российский синоптик.

Почему температура бьет рекорды

"Климатологи утверждают, что, учитывая повышение среднегодовых температур, которое фиксируется уже пять пятилеток подряд, мы упорно движемся к глобальному потеплению. Это связано с устойчивым увеличением содержания парниковых газов в атмосфере. Я с ними согласен. В том числе и в прогнозе на лето-2020", - сказал Вильфанд.

Темы синоптик жаркое лето гидрометцентр роман вильфанд
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