2020 год, вероятно, войдет в пятерку рекордсменов по температуре. Вероятность этого — 99%.
С таким заявлением выступил сегодня Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России.
Вильфанд напомнил, что ранее аналогичный прогноз представляли специалисты американского Национального управления по исследованиям океана и атмосферы.
"Они рассчитали, что 2020 год с вероятностью 75% станет самым жарким в истории", — говорит российский синоптик.
"Климатологи утверждают, что, учитывая повышение среднегодовых температур, которое фиксируется уже пять пятилеток подряд, мы упорно движемся к глобальному потеплению. Это связано с устойчивым увеличением содержания парниковых газов в атмосфере. Я с ними согласен. В том числе и в прогнозе на лето-2020", - сказал Вильфанд.
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