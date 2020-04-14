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Жителей России предупредили о росте цен на мобильную связь

Наука » Технологии » Связь

Операторы мобильной связи утверждают, что планируют повысить цены на мобильную связь больше, чем ожидалось ранее. Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.

Ранее оценивалось повышение стоимости обслуживания абонентов в 10%. Сейчас источники говорят о росте цен на 15%. Есть и те, кто прогнозирует увеличение стоимости на 24%.

Повышение связано с ухудшением экономической ситуации в стране, которое было вызвано пандемией коронавируса.

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