Операторы мобильной связи утверждают, что планируют повысить цены на мобильную связь больше, чем ожидалось ранее. Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.
Ранее оценивалось повышение стоимости обслуживания абонентов в 10%. Сейчас источники говорят о росте цен на 15%. Есть и те, кто прогнозирует увеличение стоимости на 24%.
Повышение связано с ухудшением экономической ситуации в стране, которое было вызвано пандемией коронавируса.
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.