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Источник Правда.Ру

Стоит ли закрывать дельфинарии в России? - комментарий эксперта

Наука

Биологи утверждают, что дельфины, как, впрочем, и многие животные, должны жить в естественной среде, а не в неволе. Во многих странах Европы дельфинарии уже запрещены (Великобритании, Греции, Швейцарии и других).

Об уникальных особенностях дельфинов, а также о том, стоит ли закрывать дельфинарии в России, рассказал научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих Института океанологии РАН, кандидат биологических наук Александр Владиславович Агафонов.

"Я считаю, что дельфинарии надо закрыть, поскольку дельфины очень высокоразвитые существа, с высокоразвитой психикой, поэтому в идеале, да, я считаю, что дельфинарии надо закрыть. 

В экспериментах, в которых участвовали дельфины, им удавалось решать довольно сложные задачи, например, на абстрагирование. Так, они могут выбрать из предъявляемых предметов самый большой. Понятие "самый большой" — это и есть абстракция. Вот задачи такого рода они решают, что говорит о высокой степени развитости психических качеств.

В 70-80-е гг. в США и СССР дельфинов использовали даже в военных целях. Их тренировали на выполнение задач таких своеобразных помощников человека при работе в море. Это получалось, естественно, но, в принципе, задачи, которые им ставились, такие может и собака выполнять. Американцы потом решили, что лучше тренировать морских котиков или морских львов, потому что их содержать легче. После окончания холодной войны эти работы завершились. Но этим и не стоило заниматься, так как дельфинов содержать довольно сложно, а сейчас большинство задач вообще можно с помощью электроники решить.

Что касается содержания дельфинов в дельфинариях, то в первую очередь нужно сказать, что далеко не все дельфинарии, которых сейчас очень много, имеют ресурсы для содержания этих животных.

Поэтому, конечно, их стоило бы вообще закрыть, но если реально смотреть на вещи, в один момент, это сделать не получится. Но следовало бы хотя бы ввести более четкие правила, в частности, по объему воды, также важно, чтобы она была вентилируемая", — заключил эксперт.

Темы дельфины дельфинарий
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