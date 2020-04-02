Самцы дельфинов могут петь дуэтом для привлечения самок

В природе самцы афалин, чтобы привлечь внимание самок, собираются в стаи от 4 до 14 особей. Увидев понравившуюся самку, они делают сложные синхронные па, чтобы привлечь ее внимание. Если это не помогает, то они не дают самке перемещаться, чтобы она не обратила внимания на других самцов.

Самцы бьют самку носом, что сопровождается характерной вокализацией на низких частотах от одного до двух килогерц. Получается синхронное пение дуэтом. Это стало открытием для ученых.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что США учили дельфинов атаковать корабли и подлодки СССР.