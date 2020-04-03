Нейробиологи смогли описать эмоции на мордах мышей

Нейробиологи решили выяснить, как выражают свои эмоции грызуны.

Ученые провели эксперимент, в процессе которого у мышей определенные эмоции проявлялись удовольствием, тошнотой, болью и чувством страха. В зависимости от силы эмоции каждая мышь отражала ценность раздражителя, а головной мозг управлял реакцией.

Нейробиологи пытались определить, как активность нейронов влияет на эмоции. Для этого они освещали части органов и следили за мимикой мышей. С помощью двухфотонного микроскопа специалистам удалось определить связь между эмоциональным состоянием мышей и происходящим.

Полученные результаты исследования ученые смогут использовать для изучения нейронных механизмов коры головного мозга при депрессивных и тревожных расстройствах.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в легких мышей обнаружили новую группу иммунных клеток.