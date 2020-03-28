В суд штата Нью-Йорк поступило заявление от руководства спутникового оператора OneWeb о банкротстве. Сообщение об этом появилось на официальном сайте компании. Там указано, что причиной банкротста стала сложная экономическая ситуация из-зи пандемии коронавируса.
Ранее OneWeb вела переговоры с японским Softbank на получение инвестиций в размере 2 млрд долларов, однако переговоры затянулись из-за сложной эпидемиологической обстановки.
Компания OneWeb планировала обеспечить высокоскоростным интернетом всю поверхность Земли с помощью космических спутников.
"Правительства должны прекратить тратить драгоценное время, необходимое для борьбы с коронавирусом, после того как они упустили возможность предотвратить пандемию Covid-19", — заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.