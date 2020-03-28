Спутниковый оператор OneWeb стал банкротом

В суд штата Нью-Йорк поступило заявление от руководства спутникового оператора OneWeb о банкротстве. Сообщение об этом появилось на официальном сайте компании. Там указано, что причиной банкротста стала сложная экономическая ситуация из-зи пандемии коронавируса.

Ранее OneWeb вела переговоры с японским Softbank на получение инвестиций в размере 2 млрд долларов, однако переговоры затянулись из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Компания OneWeb планировала обеспечить высокоскоростным интернетом всю поверхность Земли с помощью космических спутников.