Эксперт: беспилотное летающее такси - это утопия

По мнению специалистов "Аэронета", работающих над созданием беспилотного аэротакси, новый транспорт станет массовым и позволит значительно сократить время, которое тратится на дорогу между отдельными населенными пунктами.

О том, насколько реален данный проект, и сможет ли новый вид транспорта стать массовым, рассказал автомобильный эксперт Вячеслав Михайлович Субботин.