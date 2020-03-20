По мнению специалистов "Аэронета", работающих над созданием беспилотного аэротакси, новый транспорт станет массовым и позволит значительно сократить время, которое тратится на дорогу между отдельными населенными пунктами.
О том, насколько реален данный проект, и сможет ли новый вид транспорта стать массовым, рассказал автомобильный эксперт Вячеслав Михайлович Субботин.
"Массовым транспортом он не будет никогда в силу законов физики. Телу, чтобы разогнаться, нужна полоса и приземлиться — тоже.
Где он это будет делать? Можно сделать летающий аппарат, который будет на колесах и летать. То есть негде садиться, негде взлетать, это во-первых.
Во-вторых, любое универсальное транспортное средство всегда неэффективное. Самолет гораздо эффективнее, чем тот же самый самолет, но с колесами. То же самое и автомобиль: автомобиль гораздо эффективнее, чем автомобиль с крыльями.
Куда крылья-то девать? Крылья нужно складывать, раскладывать.
Это все из разряда фантастики. И в третьих — кто будет давать разрешение на полеты в крупных городах? Дронам не разрешают летать, а тут целый автомобиль! Поэтому все это останется на уровне идеи", — заключил эксперт.
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