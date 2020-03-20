Запущен сайт с информацией о голосовании по поправкам к Конституции РФ

20 марта на заседании Центризбиркома было объявлено о старте работы сайта конституция2020.рф.

"На данном сайте собрана вся имеющаяся информация о процедуре проведения всенародного голосования по поправкам в Конституцию", — сообщила руководитель ЦИК Элла Памфилова.

Также она отметила, что было разработано не просто мобильное приложение, а целый сайт.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что россияне просят европейцев защитить Конституцию РФ.