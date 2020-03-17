Эксперты выяснили, какая группа крови наиболее подвержена COVID-2019

Ученые из КНР провели исследование, в результате которого выяснили, что коронавирус чаще поражает обладатели II группы крови.

Сначала были проверены здоровые жители Уханя (3694 человека).

В результате выяснилось, что:

33,84% имеют I группу крови;

32,16% — II группу крови крови;

24,90% — III;

9,10% — IV.

Потом изучили данные 2173 больных коронавирусом из больниц Уханя и Шэньчжэня и 1775 — из больницы "Цзиньиньтань".

В результате выяснилось, что:

25,80% больных имели I группу крови;

37,75% — II;

26,42% — III;

10,03% — IV.

В результате ученые пришли к выводу, что заболеваемость коронавирусом зависит от группы крови. Обладатели II группы крови являются более уязвимыми к коронавирусу, чем остальные.