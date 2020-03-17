Ученые из КНР провели исследование, в результате которого выяснили, что коронавирус чаще поражает обладатели II группы крови.
Сначала были проверены здоровые жители Уханя (3694 человека).
В результате выяснилось, что:
Потом изучили данные 2173 больных коронавирусом из больниц Уханя и Шэньчжэня и 1775 — из больницы "Цзиньиньтань".
В результате выяснилось, что:
В результате ученые пришли к выводу, что заболеваемость коронавирусом зависит от группы крови. Обладатели II группы крови являются более уязвимыми к коронавирусу, чем остальные.
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