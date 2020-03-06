Александр Собянин: коронавирус - это "боевой вирус" Третьей мировой войны

Коронавирус — это биологическое оружие, которое было задействовано в Китае, сказал в эфире программы "Точка зрения" политический директор Фонда культурного развития народов "Кочевник" Александр Собянин.

Коронавирус и Война: процесс пошел?

Зачем США проводят операцию "Коронавирус"

Это боевой вирус, он есть, и это стратегическая операция США с целью развития новых военно-промышленных центров для проведения Третьей мировой войны. Цель Вашингтона — ослабить соперников на мировой арене междоусобным конфликтом в условиях серьезного внутреннего конфликта в США, считает политик.

Переход США "от атлантических к тихоокеанским отношениям" добрым и мирным не будет. Америку ожидает короткая гражданская война с возвращением индейских корней в элиты. В этот момент США важно одно — сохранить лидерство на планете, для этого надо сделать так, чтобы ни у одного конкурента не было возможности вести самостоятельную мировую политику. Руки у всех будут связаны войной, никакие договоренности не будут соблюдаться", — сказал он.

Изоляция и самоизоляция стран

Александр Собянин отметил, что санкции привели к ограничению торговли в мире, то есть ставка идет на дробление, изоляцию и самоизоляцию.

"Как только в странах обнаруживается вирус, они тут же закрываются, это нормальная реакция на эту угрозу", — сказал Александр Собянин.

По словам политика, Россия этого не делает, "хочется верить, что ненамеренно занижая размеры эпидемии, но это может ей дорого обойтись". Изолируются те страны, которые перевооружили свои армии — Китай, Россия, Япония, Иран, Германия. В Европе это те страны, которые должны "попасть под Германию", то есть стать ее сателлитами в новой мировой войне — Италия, Греция, Испания.

"Мы не можем этому противостоять, потому что в этом заинтересованы США и национальные элиты многих государств. Но мы должны хорошо быть подготовлены к новой "горячей" войне — налаживать новые формы сотрудничества, которые позволили бы сохранить Россию при гораздо худших экономических условиях", — сказал Александр Собянин.

Воевать Россия опять будет с Германией

По мнению Александра Собянина, "воевать мы опять будем с Германией, а не с Америкой".

"Американцы привезли в Германию фашизм и вооружали его, чтобы Германия дошла до нефти Азербайджана. Сейчас они рвутся в Среднюю Азию к урану и редкоземельным металлам. Мусульмане при этом "являются запалом", но не являются воюющей стороной — у них нет военных комплексов. Сирия — это подготовка к присутствию России в Индийском океане и Африке. Йемен, Египет, Эфиопия, Сирия обеспечат присутствие России в этом регионе", — сказал политик.

По его словам, на востоке против России попробует развязать войну Япония, которая тоже милитаризируется.

"Армии перевооружены, ружье должно выстрелить. Задача США не в том, чтобы все друг друга поубивали, а чтобы мы потеряли людей, деньги, хозяйство и была ненависть", — отметил Александр Собянин.

России в предвоенной ситуации надо заниматься:

элитами , которые не совсем понимают, что им грозит физическое уничтожение;

, которые не совсем понимают, что им грозит физическое уничтожение; народом, потому что "только спокойный, счастливый народ, знающий, что он защищает, сможет выиграть эту войну".

Есть ли у России шанс? Смотрите программу "Точка зрения" с Любовью Степушовой.

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