Американские ученые совместно со своими коллегами из Великобритании организовали экспедицию по проекту "THOR". В результате им удалось обнаружить новый остров рядом с Антарктидой.
Остров полностью находится во льдах, но часть берега уже можно увидеть. В силу погодных условий специалисты пока не могут изучить свое открытие.
До этого остров не был виден даже со спутника, так как его верхняя часть покрыта на 100% льдом, а береговая линия теперь видна только из-за глобального потепления.
"Изучение образцов с острова дает возможность узнать, когда он всплывет", — сообщили ученые.
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