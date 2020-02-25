Из-за таяния ледников рядом с Антарктидой появился новый остров

Американские ученые совместно со своими коллегами из Великобритании организовали экспедицию по проекту "THOR". В результате им удалось обнаружить новый остров рядом с Антарктидой.

Новый остров появился из-за таяния ледников

Остров полностью находится во льдах, но часть берега уже можно увидеть. В силу погодных условий специалисты пока не могут изучить свое открытие.

До этого остров не был виден даже со спутника, так как его верхняя часть покрыта на 100% льдом, а береговая линия теперь видна только из-за глобального потепления.

"Изучение образцов с острова дает возможность узнать, когда он всплывет", — сообщили ученые.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что за 40 лет скорость таяния Антарктида увеличилась в шесть раз