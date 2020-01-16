Климатологи: новый ледниковый период может продлиться 30 лет

По прогнозам ученых, в 2020 году наступит "ледниковый период" в миниатюре. Это связано с низкой солнечной активностью за последние 200 лет.

Ученые проводили многолетние наблюдения за Солнцем. Также коррективы вносят и погодные явления в разных регионах Земли.

Малый ледниковый период продлится 30 лет

Ледниковый период, который был 400 лет назад в Англии, продлился 60 лет. Тогда в Англии среднегодовая температура снизилась на 2ºC, а в Европе долго не наступало лето: сразу после весны начиналась осень.

Минимальные температуры прогнозируются на 2023 и 2026 годы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что спасет землян от нового ледникового периода.