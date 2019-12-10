Селекционеры вывели яблоки, устойчивые к пятнистому антракнозу

В Бразилии селекционерам удалось вывести сорт яблок, который устойчив к пятнистому антракнозу листьев (Glomerella leaf spot) или GLS. При выведении SCS425 Luiza ученые адаптировали яблоки к климату южных регионов Бразилии, так как именно здесь находится большая часть производственных площадей.

В настоящее время в умеренной зоне южной части Бразилии 90% садов занимают сорта Gala и Fuji. Но эти сорта не адаптированы к местным климатическим условиям.

Основная статья расходов для производства яблок в южной части страны — это химикаты для контроля GLS. Кроме того, фунгициды негативно влияют на агроэкосистему и здоровье потребителей.

Использование яблок, генотип которых похож на сорт Gala, но отличается устойчивостью к антракнозу, позволит снизить расходы производителей, повысить продовольственную безопасность и снизить отрицательное влияние на экологию.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как сохранить яблоки зимой.