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Автор Дарья Утина

Как сохранить яблоки зимой

Садоводство » Плодовые

Все способы хранения яблок, которые ниже представлены в данной статье, хороши и надежны. Стоит лишь выбрать, какой вариант подойдет именно вам, исходя из ваших возможностей и предпочтений.

Как сохранить яблоки зимой

В ящиках

Это наиболее распространенный способ хранения, имеющий множество преимуществ и вариаций.

В первую очередь нужно определиться с выбором тары. Лучше всего для хранения яблок подходят деревянные ящики, вместимостью до 25 килограммов с маленькими зазорами между досками.

Тара с большими зазорами не подходит. На первый взгляд кажется, что в таком ящике яблоки будут лучше вентилироваться, но, как оказалось, им это совершено не нужно. Плоды создают в таре свой, особый, микроклимат, в котором комфортно себя ощущают.

Перед тем как заложить яблоки на хранение, необходимо в течение нескольких часов "выжарить" ящик на солнце — солнечные лучи убьют бактерии. Не нужно держать ящик на солнце более шести часов, так как дерево пересохнет и будет забирать влагу у фруктов.

Фрукты укладывают в тару в два ряда, плодоножками вниз, так, чтобы веточка верхнего яблока находилась между нижними плодами.

Дальше начинаются различия в способах хранения яблок:

После того, как все яблоки плотно уложены, они засыпаются стружкой лиственных пород или гречишной лузгой. Некоторые хозяйки перестилают каждый слой яблок листвой клена или дуба. Найти листья не составит труда, но, необходимо помнить, что они должны быть свежими и здоровыми.

Совет: увеличьте срок хранения яблок, переложив их лимонной мелиссой.

Перед закладкой фруктов на хранение, некоторые дачники советуют их покрыть специальным составом.

Самый распространенный состав: в одном литре спирта развести 200 граммов прополиса. Раствора хватит для обработки 200 килограммов яблок. После проведенной обработки фрукты нужно хорошенько просушить, а затем опустить в подвал.

В песке

Хранение яблок в песке — одна из разновидностей предыдущего варианта, но все же есть некоторые отличия.

Сходство в том, что фрукты также укладываются в тару, но без просветов между дощечками. На дно ящика необходимо насыпать слой песка — около пяти сантиметров (песок предварительно просушить, чтобы не загнил урожай).

Яблоки укладываются так, чтобы они не соприкасались друг с другом. Плоды засыпаются слоем песка. Затем укладывается второй слой фруктов и — снова песок.

Хранить такие яблоки нужно в подвале.

В пакетах

Самый простой и быстрый способ хранения.

Фрукты кладут в плотные целлофановые пакеты, по два килограмма в каждый, и оставляют открытыми на пару дней, чтобы яблоки отпотели. После этого, путем обжимки, из пакетов удаляют весь воздух, завязывают нитью и укладывают в подвал на полки так, чтобы пакеты не соприкасались.

В результате выделения яблоками ферментов в пакете образуется специальная газовая среда, предотвращающая плоды от порчи.

Это интересно: ученые открыли неординарный способ хранения фруктов в вермикулите, который обработан уксусной кислотой в концентрации полтора процента. Чтобы получить полуторапроцентную концентрацию, нужно развести водой шестипроцентный уксус в соотношении три к одному. Фрукты укладываются слоями и засыпаются пропитанными гранулами.

В процессе хранения уксусная кислота постепенно переходит в окружающую среду и подавляет вредную микрофлору.

Любой из перечисленных способов хорош, воспользуйтесь одним из них и наслаждайтесь вкусными и полезными яблочками всю зиму.

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Как хранить яблоки зимой в домашних условиях
Куратор: Андрей Туманов
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