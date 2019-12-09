Нейросеть научили "читать" по губам речь человека

Китайские ученые совместно с американскими коллегами научили нейросеть понимать сказанное человеком по его губам. Известно, что искусственный интеллект на это давно способен, однако новая нейросеть умеет "читать" по губам с поразительной точностью.

Ученые из Китая и США решили использовать для анализа видеозаписи алгоритмы, которые сначала создавали для распознавания звуковой дорожки.

Специалисты смогли адаптировать механизм для работы с изображением и в результате получили мощное средство, которое может точно "читать" речь человека по губам.

Пока процент ошибок составляет 31% на уровне букв севернокитайского языка и примерно 45,5% - на уровне букв английского.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что в будущем искусственный интеллект превзойдет человеческий разум.