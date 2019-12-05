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Черви помогли исследователям найти ключ к долголетию

Наука

Специалисты из Мичиганского университета изучили круглого червя и выявили особи, которые пережили на раннем этапе развития окислительный стресс, который считают главной причиной старения.

У людей окислительный стресс при больших физических нагрузках или голодании, может привести к проблемам со здоровьем: у человека могут развиться такие заболевания, как:  атеросклероз, гипертензия, диабет и т.д.

Исследуемые черви, которые вырабатывали больше окислителей на начальном этапе развития, имели более высокую продолжительность жизни, чем те, которые производили меньше активных форм кислорода.

Принято считать, что на продолжительность жизни влияют: хорошая наследственность и условия окружающей среды. Но исследование американских ученых говорит о том, что есть и другие факторы, способствующие долголетию.

Ученые выяснили, что у червей, которые производили больше активных форм кислорода, более высокая продолжительность жизни.

Темы черви ученые исследование окислительный стресс мичиганский университет продолжительность жизни
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