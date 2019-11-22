"Смешарики" вернутся на стриминговом сервисе в интернете

"Смешарики" будут перезапущены при поддержке компании "Яндекс". Новый сериал сначала будут показывать только в интернете.

Один из самых популярных отечественных мультсериалов выходил в оригинале с 2004 по 2010 годы, в дальнейшем авторы выпустили также несколько полнометражных продолжений и спин-оффов в 3D.

Новый сезон "Смешариков" будет состоять из 52 серий и вернётся к классической двухмерной анимации. Первоначально они будут доступны только на стриминговых платформах "Яндекса" — "Кинопоиск" и "Яндекс.Эфир". Эти сервисы также получат эксклюзивные права на другие связанные проекты правообладателя. Позднее новый сериал должен выйти и на телевидении, но на каком именно канале не уточняется.

О сумме сделки не сообщается, но издание "Коммерсант" преддполагает, что речь может идти о затратах порядка 130 миллионов рублей, 100 из которых внесёт "Яндекс".

Напомним, недавно цитата из "Смешариков" вошла в список тем итоговых декабрьских сочинений 2019/2020.