Рекорд дальности передачи высокоскоростного сигнала установили в России

Высокоскоростная передача без промежуточного усиления сигнала впервые была осуществлена на расстояние 520 километров. Скорость сигнала составила 200 Гб/с.

Ранее такого соотношения скорости сигнала и расстояния удавалось добиться только в лабораторных условиях, средствами, неприменимыми для практической работы телекоммуникаций "в поле". Российские инженеры из МФТИ и отечественной компании Т8, при поддержке американской Corning Incorporated, смогли достичь такого результата методами, которые затем можно будет использовать, например, при проведении высокоскоростного интернета и качественной связи в отдалённые районы России, где затруднительно установить достаточно усиливающих сигнал вышек.

Источник высокоэнергетического электромагнитного излучения рядом с передатчиком сделал изначальный сигнал мощнее, а на его пути в местах соединения трёх секций кабеля сигнал был ещё усилен при помощи лазера.

Максимальная скорость передачи данных новым методом — 400 Гб/с, но и это не предел. Вскоре она может достигнуть 600 Гб/с, так что инженеры МФТИ планируют побить собственный рекорд уже в течение года.